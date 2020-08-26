BIST 1.098
DOLAR 7,37
EURO 8,71
ALTIN 454,76
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Varsa bedelini ödemek isteyen önümüze çıksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda son dakika açıklamalar yaptı. Yunanistan'a sert sözler söyleyen Erdoğan, "Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz. Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden" restini çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Doğu Akdeniz'de artan gerginlikle ilgili Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz." uyarısı yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Asla taviz vermeyeceğiz"

Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz.

Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

"Aradıkları fırsatı bulamayacaklardır"

Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır.

"Karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin"

Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz. Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan'a karşı Gül mü, İnce mi, İmamoğlu mu, Yavaş mı? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir
Dört ülkeden Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
Ali Babacan'ın son durumu nasıl? Dün koronavirüse yakalandığını duyurmuştu
Bitlis'te İHA tespit etti anne ormana gidip terörist oğlunu ikna etti o anlar görüntülendi
Altın fiyatlarındaki yüksek seyir devam ediyor! 26 Ağustos altın ne kadar?
Dolar/TL 7.40 civarında seyrediyor! Piyasalar çok hareketli
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu: Allah herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin
Yunanistan’ı cesaretlendiren ülkeler olası bir çatışmada Atina'nın arkasında durmayacak
Yaz aylarında sağlıklı uyku için ne yapılmalı, hangi besinlere dikkat edilmeli?
Osman Müftüoğlu'ndan maske paylaşımı: Altına da üstüne de imzamı atarım
Kocaeli'de 1345 ev karantinada! Vali Seddar Yavuz açıkladı
TikTok, ABD Başkanı Trump'ın yasağına karşı dava açıyor
Yorumlar 27 yorum