Erdoğan'dan vatandaşa: Daha güzel olacak

İSTANBUL İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla bir süre seyahat eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlardan biri, "Başkanım her şey çok güzel olacak" diye seslendi.

Erdoğan kendisine seslenen vatandaşa, "Daha güzel olacak diye" karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o anların görüntülerini Twitter hesabından "İnşallah 23 Haziran'da İstanbul daha güzel olacak. #DahaGüzelOlacak" mesajlarıyla paylaştı.