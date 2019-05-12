POLİTİKA

Erdoğan'dan vatandaşa: Daha güzel olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla yaptığı seyahat sırasında kendisine, "Başkanım her şey güzel olacak" diyen bir vatandaşa, "Daha güzel olacak" sözleriyle yanıt verdi.

İSTANBUL İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla bir süre seyahat eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlardan biri, "Başkanım her şey çok güzel olacak" diye seslendi. 

Erdoğan kendisine seslenen vatandaşa, "Daha güzel olacak diye" karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o anların görüntülerini Twitter hesabından "İnşallah 23 Haziran'da İstanbul daha güzel olacak. #DahaGüzelOlacak" mesajlarıyla paylaştı.

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