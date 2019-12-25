DÜNYA

Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi

TUNUS lideriyle basın toplantısına çıkan Erdoğan, salonda sigara kokuları duyunca canlı yayında eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programında olmadığı halde sürpriz bir şekilde Tunus'a gitmişti.

Erdoğan burada Tunus Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşmaya başlayan Erdoğan "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu.  Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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