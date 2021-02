Erdoğan'dan trafik güvenliği genelgesi! Hedef can kayıplarını yüzde 50 azaltmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'na (2021-2023)" ilişkin genelge yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, trafik kazalarının küresel ölçekte insan hayatına olumsuz etki eden nedenlerin başında geldiği belirtildi.

Dünya genelinde trafik kazaları sonucu ölüm ve yaralanma sayılarındaki artışın toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlara ulaşmasına neden olduğuna işaret edilen genelgede, bu durumun ulusal ve uluslararası düzeyde trafik güvenliğine ilişkin sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içinde sistematik biçimde çalışmalarını zorunlu kıldığı bildirildi.

Ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedefi

Hayatın merkezindeki kara yolu ulaşımının günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu kadar bugünün dünyasında insan hayatını tehdit eden küresel sorun haline geldiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: Hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerle küreselleşmeye bağlı olarak önümüzdeki 10 yıllık süreçte günümüz ulaşım ağlarında ve türlerinde yenilikçi yansımaların görülmesi beklenmektedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında trafik güvenliğine ilişkin atılacak her adımda insanın kıymetli hazinesi olan can güvenliğinin korunması temel prensip olarak yer almalıdır. Bu prensip doğrultusunda 2012'de uygulamaya konulan '2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı' kapsamında trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedefi çerçevesinde kara yolu trafiğinin tüm unsurlarını kapsayacak şekilde, kara yolu altyapısından araçların güvenlik özelliklerinin artırılmasına, kurumsal yapının güçlendirilmesinden nitelikli ve eğitimli personel sayısının artırılmasına, sağlık hizmetlerinin imkan ve kapasitenin geliştirilmesi başta olmak üzere kaza sonrası müdahale çalışmalarından modern araç, gereç ve donanımların milletimizin hizmetine sunulmasına kadar çok önemli gelişmeler sağlanmıştır.

2030'a kadar kazalar neticesi can kayıplarının yüzde 50 azaltılması öngörülüyor.

Kara yolu trafiğinin daha güvenli hale gelebilmesi için trafik güvenliği konusunda yürütülen tüm hizmetlerin güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde kurumsal sorumlulukların bilincinde, sürekli, düzenli, etkili ve uyum içinde sunulmasının esas olduğu vurgulandı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi: Bu yaklaşım esas alınarak hazırlanan ve yeni dönemin yol haritası olarak kabul edilen 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile insanın hata yapabileceği gerçeğinden hareketle, insanları hata yapmayacak hale getirmenin yanı sıra trafikteki olası hataları telafi edecek bir sistem geliştirilmesi ve sistemi oluşturan tüm unsurların gerekli sorumlulukları yüklenerek sistemin tamamının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Ülkemizde yaşayan herkesin yaya, sürücü ve yolcu olarak bir şekilde günlük hayatın akışı sırasında trafik içinde olduğu düşünüldüğünde oluşturulan Strateji Belgesi ile toplumda yaşayan tüm insanların yaşama hakkı ve seyahat hürriyeti gibi temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla da çok boyutlu ve çok çeşitli tedbirler planlanmıştır.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile ulaşılmak istenen nihai hedef, etkili iletişim mekanizmalarının kurulması, iş birliği ve koordinasyona dayalı olarak sorumluluk, görev ve yetkilerin kullanılmasını sağlayarak 'trafik güvenliğinde sorumluluk paylaşımı' anlayışını geliştirmek suretiyle belirlenen hedefler aracılığıyla trafik kazaları nedeniyle can kaybının yaşanmadığı ve ciddi derecede yaralanmaların meydana gelmediği bir Türkiye'dir. Bu çerçevede, 2030 yılına kadar trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050 yılına kadar can kaybının olmadığı bir trafik sisteminin vatandaşlarımıza sunulması öngörülmektedir.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu oluşturuldu

Genelgenin, Birleşmiş Milletler'in "trafikteki can kayıplarının yüzde 50 azaltılması ve 2050'ye kadar sıfırlanması" hedefinin Türkiye'de gerçekleştirilmesine yönelik 2021-2030 yıllarında Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) ile hazırlanacak "2024-2027" ve "2028-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planları"nın hayata geçirilmesini kapsadığı bildirildi.

Strateji Belgesi ve eylem planları kapsamındaki görevlerin aksamadan yürütülebilmesi için kara yolu trafik güvenliğinin tesisine yönelik çalışmaları yönlendirmek, bu konuda gerekli idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmaları koordine etmek, önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak, uygulamaya konulan strateji belgesi ve eylem planlarıyla ilgili hedef planlı çalışmaları takip etmek, eylem planlarının yürütülmesine ilişkin sorumluluğu bulunan ve iş birliği gerektiren kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak üzere "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu"nun oluşturulduğu kaydedildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planları'nda belirtilen stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmesinin sağlanması, faaliyet ve çalışmaların sağlıklı yakından takip edilebilmesi ve gerekli durumlarda ivedi olarak uygulamaya dönük kararların alınabilmesi amacıyla "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu"nun oluşturulduğu bildirildi.

Strateji belgesi ve eylem planlarında yer alan görevlerin yürütülmesini izlemek ve koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kuruluna bağlı "ihtisas gruplarının" da oluşturulabileceği ifade edildi.

Eşgüdüm Kurulu kararlarının hayata geçirilmesine destek

Genelgede Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu ile Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulunun trafik güvenliği bağlamında yaptığı çalışmaların tanıtılması, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin vatandaşların dikkatine sunulması, çalışmalara katılımlarının sağlanması ve iyi uygulama örnekleri sunularak görüşlerine başvurulabilmesi amacıyla internet adresi tasarlanarak trafik güvenliği farkındalık çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.

2024-2027 yıllarını kapsayacak eylem planının hazırlıklarının 2023 yılı sonuna kadar, 2028-2030 yıllarını kapsayacak eylem planının hazırlıklarının ise 2027 yılı sonuna kadar Eşgüdüm Kurulu koordinesinde tamamlanacağı bildirildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planları'nda "sorumlu kuruluş" ve "iş birliği yapılacak kuruluş" olarak belirlenen bakanlık, kurum ve kuruluşların, eylem planlarının hayata geçirilmesi için planlama dahilindeki görev ve sorumluluklarının takvime uygun olarak yerine getirilmesinde gerekli hassasiyeti göstereceği vurgulandı.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda belirtilen görevlerin yürütülmesinde tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelik verileceği, Eşgüdüm Kurulunca alınan kararların hayata geçirilmesine gerekli destek ve katkının sağlanacağı ifade edildi.