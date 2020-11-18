Erdoğan'dan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda son dakika açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken faiz uyarısı yapan Erdoğan, "Bugünleri acı bir tebessümle yad edeceğiz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalar yaptı...

"Yatırımcımızı yüksek faize yerdirmememiz gerekiyor" vurgusu yapan Erdoğan, "Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ömrü boyunca devletten aldığı aldığı maaş dışında iş, istihdam tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değildir. En küçük fikirleri olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.

"Bununla sana ekmek çıkmaz"

Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen orada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başkanlığının verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan'da yapmadı mı?

"Ahkam kesmesi gülünçtür"

Yaptı... Kendisine ait doğru yanlış hiçbir projesi olmayan, senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında işi olmayanların ekonomi hakkında ahkam kesmesi gülünçtür. Azıcık samimiyet görsek konuşuruz. Milletimize saygımızdan dolayı proje siyasetlerle, yalanları iftiraları önlerine koyulsa da yüzleri kızarmayanlarla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir.

Her husus gibi ekonomi, sanayi, ticaret gönül işidir. Biz kendisi de esnaflıktan gelen bir siyasetçi olarak esnafımızla, sanatkarımızla bir arada olduk. TOBB Genel Kurulları ve şuralarına katılmaya önem verdik. Yerli otomobil için babayiğit arandığında sizler talip oldunuz.

Kritik faiz uyarısı

Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcisi olarak sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada.

Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. Üretim yapabilir misiniz? Mümkün değil. İhracata yönelik adım atabilir miyiz? O da mümkün değil.

Bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.

(Faiz sonrası) Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda onların temsilcileriyle olan konularda iştişareye önem veriyoruz. Sizlerle oluşturduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz.

"İnşallah biz bunları da tersine çevireceğiz"

Birlikte çözüm yolları geliştiriyoruz. 18 yıldır büyük mesafe katledilen demokrasi yolunda 165 oda ve borsamız lokomotif vazifesi gördü. Ben birçok sanayici ve iş adamlarımızla konuştuğumuz nasıl battığını anlatırken şunu derlerdi. Beni faiz batırdı, bitirdi, şu kadar faiz ödüyorum derdi. İnşallah biz bunları da tersine çevireceğiz. Sizlerin azmiyle önümüze çıkarılan engelleri aşarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana çok sayıda destek paketini hayata geçirdik. En büyük kredi paketleri, istihdam teşvikleri bu dönemde başlatıldı. Onlarca sektörde vergi ve primleri erteledik. Uzun vadeli yapılandırma yaptık.

"İstihdam ve ihracata odaklanmamız gerekiyor"

El birliğiyle bu dönemi geride bırakıp güçlü Türkiye dönemine ulaşacağız. İstihdam ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. Gayretinizi arttırmanızı azminizi güçlendirmenizi istiyorum. Reformlar ve başarılarla dolu büyümeyi politikamızın merkezine aldığımız 18 yılı geride bıraktık. Her bir hane ve insana dokunan hizmetler gerçekleştirdik. Piyasa ekonomisi anlayışıyla şeffaf ve öngörülebilir politikalarla ülkemizi kalkındırdık. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi bizle oldu. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolara ihracatımızı 36 milyar dolardan 152 milyar dolara çıkardık. Kişi başına düşen milli gelirimizi 12 bin 500 dolara kadar yükselttik. Ülkemize gelen doğrudan yatırımlar 138 milyar doları buldu. Enflasyon oranını yüzde 4'lere indirmiş, faizleri en düşük seviyelere indirmiştik. İçeride ve dışarıda büyük saldırı dalgasıyla karşılaştık. Gezi olaylarından darbe girişimine ekonomimize kurulan tuzaklara kadar hepsini birer birer boşa çıkardık.. İstiklal ve İstikbal mücadelemize yoğunlaşırken Türkiye'yi yüzlerce projeyle donattık.

Temelini attığımız tabiri caizde kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek adımın eşiğindeyiz. Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için şartları sağlamaya devam edeceğiz.