Erdoğan'dan son dakika YKS açıklaması! Spekülasyonlara tepki gösterdi

YKS ile ilgili son dakika açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük." deyip "Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, YKS tarihine ilişkin "Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur." diye konuştu.

Gençlerle Video Konferans Buluşması https://t.co/h0Xd6Co2R5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2020

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

(YKS neden ertelenmedi?) Sevgili gençler öncelikle bilindiği gibi şu adımı atmamız lazım. Bu tür sınavların tarihleri aylar öncesinden ilan edilir. YKS tarihi de çok önceden açıklanmıştı. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi.

Belirsizlikler sebebiyle sınav tarihleri nedeniyle bu tarz tedbirli davranılmaz kaçınılmaz durumdu. Öğrencilerin gereksiz stres yaşamasını önledik.

Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur.



Salgının kontrol altına alınmasıyla itibaren 11 Mayıs'tan itibaren normalleşme devreye alındı. Sınav tarihleriyle de ilgili bir süreç işledi. Sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının daha doğru olacağı görüşü ortaya çıktı. Sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın tarih olarak 27-28 olarak belirlendi.

Gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerin sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.

(Yurtlar ve burslar konusu) Kredi ve burslarla ilgili sormuş olduğunu soruda, göreve geldiğimizde verilen burs sadece 45 TL'ydi. Şimdi ise burslar noktasında geldiğimiz nokta çok daha farklı konumda. Bizler bursları ciddi manada yükselttik. Şuan itibariyle bursların geldiği konum 550 TL'ye çıkarıldı. Lisans öğrencileri için 550 TL burs verirken, 1400 TL lisans üstü öğrencilere veriyoruz, 1650 TL de doktora öğrencilerine kredi ya da burs veriyoruz. İş başladığında 45 TL, şimdi ise lisansta 550 TL, daha sonra ise kredi burs noktasında 1100 TL'ye çıkarıldı. Doktora öğrencilerinde ise 1650 TL'ye çıkarıldı.

17 bin 450 yeni yurt yatağını hizmete alacağız.

(Üniversite bitirdiği halde iş bulamayan gençlere neler söylemek istersiniz?) İşsizlik, herkes için çok ciddi bir sıkıntıdır. Ülkemizde şehirleşme oranının artmasıyla birlikte tarım kesiminde gizlenen işsizlik kendini belli etmeye başlamıştır.

Üniversite öğrencisi sayımız 8 milyon rakamına dayandı. Eğitim seviyesi yükseldikçe, gençlerin hayata atılma yaşı da ilerliyor. Günümüzde lisans-yüksek lisans derken bu çıta 30 yaşa yükseldi.

Çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Gençlerimizin hedeflerine uygun iş alanları oluşturmak amacımız. Son 7 yılda yaşanan onca badireye rağmen hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız.

Türkiye'nin önünde çok büyük bir potansiyel var. Önümüzdeki fırsatı değerlendirerek, kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneği ile öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız. Ancak her üniversite mezununun kamuda istihdam edileceği gibi bir yanlışa da düşülmemesi gerekiyor. Kamunun görevi iş yapmak, kazanmak isteyen herkese ön açmak, destek vermek yol göstermektir. Asıl istihdam özel sektörde, üretimde, ticarette, tarımda olacaktır. Gençlerimizden kabiliyetlerine güvenmelerini geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde her üniversite mezununa iş hazırlığı gibi bir şey söz konusu değildir.

Bazı iller ara eleman bulma sıkıntısında.

(Meslek liseleri...) Bu süre içinde maskeydi, dezenfektandı, tulumdu tüm bunlarla ilgili meslek liselerinin sürece vermiş olduğu desteği memnuniyetle karşılıyoruz. Meslek liselerimiz boş durmadılar, bu tür maske, tulum bunları üreterek sürece katkı sağladılar. Bundan sonraki süreçte de meslek liselerimiz kendilerine verilen atölyedeki makinelerde daha değişik ürünleri üretme fırsatını bulacaklardır.