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Erdoğan'dan Simit Sarayı açıklaması! Ziraat Bankası'nın almasını tasvip etmiyoruz

Kamuoyunda büyük tartışma uyandıran Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesinin Ziraat Bankası tarafından alınmasına yönelik haberlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Günlerdir kamuoyu Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı alacağını konuşuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya açıklık getirdi. "Kamuoyundaki bir tartışma da Ziraat Bankası’nın, Simit Sarayı’nı almak için Rekabet Kurumu’na başvurması. Buna yönelik eleştirilere yaklaşımınız nedir?" sorusunun üzerine Erdoğan, "Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, “Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz” dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi... O tablo şu anda bu seyirde." dedi.

Kamu bankalarımızı kurtardık

Erdoğan'a tasvip edip etmediğinin sorulması üzerine, "Hayır. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın; bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti. Biz geldik, önce kamu bankalarımızın tamamını görev zararlarından kurtardık. Şu anda Ziraat sadece ulusal değil uluslararası alanda önde gelen bankalardan bir tanesi. Halkbank da Vakıfbank da öyle. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank’ta belli bir oranda hissesi var. Yeni atılan adımla Vakıflar Genel Müdürlüğü bundan sonra hizmet etmede büyük bir imkana sahip olacak. Yatırımlarını vakıf hizmetlerinde daha etkin gerçekleştirecek." diye cevap verdi.

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