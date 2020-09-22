Erdoğan'dan peş peşe kritik toplantılar! Merkel ve Michel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile bugün video konferans gerçekleştirecek.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan beşincisinin bugün TSİ. 13.00 itibarıyla başlaması planlanıyor. Kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilmişti.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştireceği video konferans, 22 Eylül 2020 tarihinde (bugün) saat 14.00’te başlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunacaktır.