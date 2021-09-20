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Erdoğan'dan önce kürsüye çıkıp tek bir şey söyledi: Tüm Müslümanların lideriniz

TÜRK Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi Kurucu İmamı Siraj Wahhaj, Erdoğan'ın sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideri olduğunu söyleyerek kürsüden indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katıldı.

Konferansın açılışında bir Müslüman kanaat önderi konuşmasında sadece tek bir şey söyleyip kürsüden indi.

New York Brooklyn Takva Mescidi Kurucu İmamı Siraj Wahhaj, Erdoğan'ın sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideri olduğunu ifade etti.

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