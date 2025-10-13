Erdoğan'dan Mısır'da büyük mesaj! Uçağı neden pisti pas geçti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere gitti. TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Erdoğan'ın uçağının Mısır'a inecekken pisti pas geçmesi olayının zirvenin tüm katılımcılarına ABD başkanına ve İsrail başbakanına verilmiş bir mesaj olduğunu belirtti. Seki yaşanan olayı "Dünya diploması tarihine bir hamle olarak geçer" diyerek tanımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'a gitti. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılırken, iniş sırasında yaşanan olayı TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki tüm detaylarıyla anlattı.

EN SEMBOLİK UYARIYI ERDOĞAN VERDİ

Seki, Erdoğan'ın uçağının Mısır'a ineceği sırada pisti pas geçtiğini söyleyerek aslında zirvedeki tüm liderlere mesaj verdiğini belirtti. Seki, Netanyahu'nun zirveye gelme ihtimaline karşı en sembolik uyarıyı Erdoğan'ın verdiğini söyleyerek, "Netanyahu gelmekte ısrar etse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı inse de zirveye katılmayacaktı" ifadelerini kullandı.

İKİ LİDERE DE BÜYÜK MESAJ VERİLDİ

Zirveye Netanyahu'nun da katılacağı bilgisinin yayıldığını belirten Seki, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının pisti pas geçmesi tüm katılımcılarına ABD başkanına ve İsrail başbakanına verilmiş bir mesajdı. Bunun bir adım ötesi Netanyahu gelmekte ısrar etse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı inse de zirveye katılmayacaktı.

Zaten Netanyahu'nun zirveye katılacağı bilgisi birçok İslam ülkesinde tepki ile karşılanmıştı. Fakat buna en sembolik uyarıyı Sayın Cumhurbaşkanı uçağını piste pas geçirerek yaptı. Dünya diploması tarihine bir hamle olarak geçer"

ifadelerini kullandı.