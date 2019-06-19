Erdoğan'dan Küçükkaya'ya program tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayın öncesinde moderatörün programda neler sorulacağına ilişkin Ekrem İmamoğlu'na bilgi verdiğini söyleyerek görüşmeye ilişkin tespitlerin ellerinde olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Küçükkaya'nın programdan önce tüm soruları CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'na verdiğini söyledi. Erdoğan, otelde gerçekleşen olayın tüm kayıtlarının ellerinde olduğunu açıkladı.

Erdoğan, Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneği'nin düzenlediği gecede konuştu. Konuşmasında Ordu'da yaşanan skandalı eleştiren ve CHP adayının söylediği sözleri inkar ettiğini ifade eden Erdoğan, Vali'nin seçimlerden sonra dava açacağını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın o gecede yaptığı o konuşması;

"Bu milletin valisine it diyen bir kişiden siyasetçi olmaz bunu böyle bilin. Ardından da "ben it demedim, basitleşme dedim" diyor. Sen kimi aldatıyorsun? Sen bu milleti enayi mi zannettin?

Görsel medya bunu tespit etmiş. Yazılı medya bunu tespit etmiş ve Valimiz feraset sahibi. Bana "Başkanım seçim arefesinde bu davayı açarsam, doğru olur mu diye düşünüyorum" dedi. Ben de kendisine sabırlı ol. Seçimden sonra davanı aç çünkü bu milletin Valisine it diyecek olan bu milletin evladı olamaz zaten.

"Vali, Cumhurbaşkanı'nın o ildeki temsilcisi demektir"

Düşünün siz İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığına soyunacaksınız öbür tarafta milletin valisini bu ifadeyi kullanacaksınız. Bu milletin valisi ne demek biliyor musunuz? Cumhurbaşkanının o ildeki temsilcisi demektir.

"Moderatör denilen zat neler sorulacağının bilgisini verdi"

İşte bakın geçtiğimiz akşam tüm televizyonlarda yayına giren olayda da enteresan iki üç gün önceden o moderatör denilen zat çekiyor bu kişiye bütün neler sorulacağını, neler yapılacağının bilgisini veriyor. Böylece bir televizyon programına çıkıyor. Sayın Yıldırım'a böyle bir bilgi verilmiyor. Bu şahsa veriliyor. Onu da inkar ediyor. Ne oldu? Yerin kulağı var unutma. The Marmara Oteli'nde hangi odada nasıl bir araya geldiler, kaç dakika görüştüler hepsinin tespiti şu an elimizde. "