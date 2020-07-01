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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sosyal medya göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sosyal medya düzenlemesi ile ilgili paylaşımlarına göndermede bulunarak, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili sözleri üzerine kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in tweetini alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" paylaşımında bulundu.

Erdoğan'dan muhalefet liderlerine yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara yanıt verdi. Erdoğan, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın muhalefet liderlerine yönelik paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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