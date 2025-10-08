Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İsrail'e sert tepki! 'Bölgeyi ateşe atıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, yaklaşık 3 aylık aradan sonra grup toplantımızda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni yasama yılı ilk grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Öncelikle grubumuzda tüm vekillerimize geçtiğimiz yasama yılındaki gayretlerinizden ötürü en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Ekim 2024'ten Temmuz 2025'e kadar çok emek verdiniz. Önemli faaliyetlere imza attınız. Ana muhalefet partisi ve marjinallerin meclisi tıkama girişimlerini başarısızlığa uğrattınız. Meclis'imiz 32 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı.

Engel olunmadığı takdirde Arz-ı Mevud hezeyanıyla hareket eden İsrail'in bölgemizi sürükleyeceği felaketlere dikkat çekiyoruz. Filistin direniş örgütü Hamas, Sayın Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır.

Gazze halkını teslim alamadılar

Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Kahraman evlatlara diz çöktüremediler, Gazze halkını teslim alamadılar. Zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serden geçtiler de olacaktır. Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir. Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar.

İsrail soykırım suçlarında Hitler'i geride bıraktı. Açlığı silah olarak kullanıp masum çocukları öldürdüler. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak.

