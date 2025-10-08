BIST 10.845
DOLAR 41,71
EURO 48,47
ALTIN 5.418,03
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İsrail'e sert tepki! 'Bölgeyi ateşe atıyor'

Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İsrail'e sert tepki! 'Bölgeyi ateşe atıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, yaklaşık 3 aylık aradan sonra grup toplantımızda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni yasama yılı ilk grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Öncelikle grubumuzda tüm vekillerimize geçtiğimiz yasama yılındaki gayretlerinizden ötürü en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Ekim 2024'ten Temmuz 2025'e kadar çok emek verdiniz. Önemli faaliyetlere imza attınız. Ana muhalefet partisi ve marjinallerin meclisi tıkama girişimlerini başarısızlığa uğrattınız. Meclis'imiz 32 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı.

Engel olunmadığı takdirde Arz-ı Mevud hezeyanıyla hareket eden İsrail'in bölgemizi sürükleyeceği felaketlere dikkat çekiyoruz. Filistin direniş örgütü Hamas, Sayın Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır.

Gazze halkını teslim alamadılar

Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Kahraman evlatlara diz çöktüremediler, Gazze halkını teslim alamadılar. Zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serden geçtiler de olacaktır. Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir. Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar.

İsrail soykırım suçlarında Hitler'i geride bıraktı. Açlığı silah olarak kullanıp masum çocukları öldürdüler. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den Özgür Özel'e şok ayar! Hadi ordan bize parmak sallayanın parmağını...'
MHP'den Özgür Özel'e şok ayar! Hadi ordan bize parmak sallayanın parmağını...'
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı!
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı!
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde bomba isimle geliyor! Transfer listesi sızdı
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde bomba isimle geliyor! Transfer listesi sızdı
Ronaldo futbolu bırakacağını tarihi açıkladı! Dolu bir şekilde ayrılacağım...'
Ronaldo futbolu bırakacağını tarihi açıkladı! Dolu bir şekilde ayrılacağım...'
Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira
Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira
Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...
Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı
Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?
Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?
Hamas'tan müzakereler için 'olumlu gelişmeler yaşanıyor' açıklaması
Hamas'tan müzakereler için 'olumlu gelişmeler yaşanıyor' açıklaması
Gözaltına alınan Meriç Aral bebeğini beslemek için süt pompası istedi...
Gözaltına alınan Meriç Aral bebeğini beslemek için süt pompası istedi...