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Erdoğan'dan emekliye promosyon ve maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının bin 500 liraya çıkartıldığını söyledi. Emeklilerin maaş promosyonlarının da banka hesaplarına yatırılacağını ifade eden Erdoğan, bayram ikramiyelerinin Nisan ayı başında ödeneceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı adlı paketle en düşük emekli maaşının bin 500 liraya yükseltileceğini ve maaş promosyon ödemelerinin ise şubelere gitmeden doğrudan hesaplara yatırılacağını söyledi.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yapılan koronavirüs zirvesi sonrası Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı. Ekonomiye katkı sağlayacak 100 milyarlık bir kaynak setini devreye alacaklarını belirten Erdoğan, bu çerçevede en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

Maaş promosyon ödemeleri hesaba yatacak

Emeklilerin bayrak ikramiyelerinin Nisan ayı başında ödeneceğini de söyleyen Erdoğan, maaş promosyon ödemelerinin de şubelere gerek kalmaksızın doğrudan banka hesaplarına yatıracağını ifade etti. İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak maddi yardımlara ilave 2 milyar liralık kaynak ayrıldığını da kaydeden Erdoğan, 80 yaş üstü yaşlıların evlerindeki takibi için de yeni bir takip programını devreye alacaklarını belirtti.

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