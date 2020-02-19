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Erdoğan'dan darbe söylentileri ile ilgili yeni açıklama! Tamamen kumpanya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı konuşmasının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdiği açıklamasında yeni darbe söylentilerine sert tepki gösterdi. Erdoğan "Böyle bir şeye inanıyor musunuz? Bunlar tamamen kumpanya" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, yeni darbe söylentileriyle ilgili soruya, "Böyle bir şeye inanıyor musunuz? Bunlar tamamen kumpanya" yanıtını verdi.

Bu hafta başından beri dillendirilmeye başlanan darbe söylentileri ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Böyle bir şeye inanıyor musunuz? Bunlar tamamen kumpanya" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adını bile anmak bize haramdır"

"Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bunlar tamamen kumpanya. Ve bu kampanyada maalesef sizin gibi saygın olan gazeteci arkadaşlarımızın bu oyuna gelmelerini anlamakta zorlanıyorum. Bütün kampanyaların hepsi vatana ihanettir. 

Bunlar hain. Öyle bir hava hissediyor musunuz? Herkes huzur içinde. Her şey yerinde. Herhalde bunlar pek gezip tozamıyor. Darbenin nal sesleri geliyor bunlara. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı ve yaşatanlara gereken cevabı milletim verdi. Bundan sonra böyle bir şeyde katbekat cezasını öderler. Adını bile anmak bize haramdır."

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"Yargı güvenilirliğini yitirdi sözlerine katılmıyorum. İşine gelen kararlarda yargı iyi karar verdi derken, işlerine gelmeyen karar için niye yargıya eleştirme yoluna gidiyorlar? Yargı bir kısmını tahliye etti ama Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım."

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