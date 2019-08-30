Erdoğan'dan Anıtkabir'de çarpıcı sözler: Cumhuriyet'i canımız pahasına koruyacağız
Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı büyük zaferin 97. yılı dolayısıyla Antıkabir'e gitti. Erdoğan, Anıtkabir Özle Defteri'ne "Cumhuriyet'i canımız pahasına korumakta kararlıyız." diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e ulaştı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır" ifadelerini kullandı.
Törene katılan isimler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.