Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları toplantısında son dakika açıklamalar

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları toplantısında telekonferansla il başkanlarına sesleniyor... Toplantının saat 15.00'te başladı.

"Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok" diyerek sert İBB'nin bağış kampanyasına sert tepki gösteren Erdoğan "Muhalefetin, ağzından çıkanı kulağının duyması lazım" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Bu süreçte (Kovid-19) en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleye erken başlatmış olmamızdır.

"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası

- Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya (Biz bize yeteriz Türkiyem) katılmaya davet ediyorum.

'Evden çıkmama' çağrısı

- Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül verenlerin örnek ve öncü olması gerekiyor.

- Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız.

'Biz bize yeteriz' kampanyası

- Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi.