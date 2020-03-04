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Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda son dakika açıklamalar geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor...

AK Parti grup toplantısı öncesi gelen son dakika haberinde İdlib'de 2 askerin şehit, 6 askerin ise yaralı olduğu bildirildi. 

Son dönemde artan şehit haberleriyle ilgili iç politikada tartışmalar başlarken Erdoğan, "Son olarak İdlib'de rejimin saldırısında hayatını kaybeden nice canlarımızı toprağa verdik. Bin yıldır olduğu gibi hiçbir şehidimizin tek damla kanı boşa gitmiyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Bize 'Orada ne işimiz var' derken Rusya'ya AB'ye böyle bir soru yöneltmiyor.

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