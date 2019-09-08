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Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Terör örgütü için güvenli bölge istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile güvenli bölge sıkıntısına ilişkin son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle güvenli bölge kurulmazsa, kendi yolumuza gideriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'dali toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz." diye konuştu.

ABD ile oluşturulacak Güvenli Bölge'ye ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Terör örgütüyle bizi aynı zeminde..."

-Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar.

Eylül ayına vurgu

-Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle güvenli bölge kurulmazsa, kendi yolumuza gideriz.

Ortak helikopter uçuşu

-Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız.

Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir.

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