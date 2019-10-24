Erdoğan'dan ABD'ye PKK tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi mutabakatı sonrası Rusya'da canlı yayına katılan terörist Mazlum'u ABD'den isteyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Süreç 1940'lardan sonra gerek ABD, gerek Rusya noktasında özellikle Türkiye'nin bölgedeki belirleyici güç olması ispat edildi.

10 bin kilometre mesafeden Amerika'nın burada ne işi var? İngiltere, Fransa bunların burada ne işi var? 911 KM sınırımız var. Sürekli taciz ediliyoruz. Bunları 8.5 yıldır yaşıyoruz.

98'de bir Adana Mutabakatımız var. Bütün bunlarla beraber uluslararası camianın terörle mücadele gibi bir sorunu yok mu? Burada işe bir kılıf giydirildi. Kılıf şu: DEAŞ. Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ve onun kolları var.

Teröristlerle görüşmeye tepki

ABD'den 30 bini aşkın TIR silah vs. terör örgütlerine teslim edildi. Terör örgütünün başında olanlarla Almanya, Fransa, ABD görüşme yapıyor. Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli.

"Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım"

Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize"

Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu.

Biz bu gölgeyi kontrol altına aldık.

ABD'liler temizlediklerine dair yazılı olarak bize sözünü verdiler. Batıda da teröristler var. Tel Rıfat'taki teröristlerin de Ruslar ve rejim güçleri tarafından boşaltılmasını 10 maddelik metinde sözünü aldık. Burası da teröristlerden temizlendikten sonra atılacak adım 3 milyon 650 bin mülteci var. Bunların tamamına yakını Arap'tır. Bir de Ayn El Arab'dan 350 bin kişi Obama zamanından beri Türkiye'dedir. Tüm ihtiyaçlarını biz temin ediyoruz.

Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir.

Soçi'de güvenli bölge mutabakatı

(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz.

Orada bir de Münbiç var. Münbiç bize 90 günde orayı boşaltacağız demişlerdi. Hatırlarsınız o günleri. ABD maalesef bunu 90 günde başaramadı, o günden bu güne 1.5 yıl geçti. Münbiç aslında %85-90'ıyla Arapların. Buradaki insanlar teröristlerden kaçıp evlerinden, topraklarından oldu. Bunların tekrar topraklarına dönmesini sağlanmasını isityoruz. Münbiç'in kuzey batısında 5x19 böyle bir alanı Münbiç'in korunması için talep ettik ve Ruslar ile mutabık kaldık. Aşiretler 'Ne olur gelin' diyor. bunu Sayın Putin'e söyledim, o da hakverdi. Orada adeta bir gözetleme kulesi gibi adeta... Münbiç'te de bir gözetim ya da kontrol durumumuz olacak.

"Silahları bize versinler"

Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler.

ABD ziyareti

Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mümkün olduğunca dürüst davrandı.

Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz. Mektubu da yanımızda götüreceğiz.

Sınırlarımızı terör belasından temizliyoruz. Ülkemizdeki mültecilerin gönüllü bir şekilde dönebileceği güvenli bölge gerçekleştiriyoruz. Bunu BM'de görüştüğüm devlet başkanlarına, başbakanlarına verdim. Bir de bu plan içinde ayrıca projeler yaptık. Hastaneler, okullar, evler, ibadethaneler var. Bunu bile öyle anlatmışlar ki... 'Güvenli bölgede yeni bir devlet mi kuruyorsunuz?' Güvenli bölgenin yeni bir devletle ne alakası var!

Suriye, Suriyelilerindir. Suriye krizinin çözümü için gayret sarfediyoruz, üzerimize düşen görevi yapacağız.

Biz inşa ve ihyaya geldik, yıkmaya değil.

Zaten Deyrizor'dan petrol çıkarmak suretiyle terör örgütleri nemalanıyor. Parasal olarak buradan karşılıyorlar. Rejime dahi bunların petrol sattıkları vardır. Petrol ürünlerine dahil çalışmaları vardır.