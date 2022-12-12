Erdoğan'dan 6 yaşındaki çocuğa istismara çok sert tepki! "Tam bir facia, asla kabul edilemez"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Erdoğan, Türkiyenin konuştuğu 6 yaşındaki çocuğa yapılan istismar ile ilgili "Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan Kabine Toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sözlerime başlarken Kumluca ve Finike ilçerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi günü Samsun'da onbinlerle bir araya gelerek toplu açılışlarımızı yaptık. Ülkemize ve milletimize hizmetle dolu 2 haftayı geride bıraktık.

Türkiye yüzyılı vurgusu

Cumhuriyetimizin 100. yılının sevincini yaşamak lafla sözle şiirle olmaz. Bizim için Cumhuriyetin 100. yılı istikbalimize yakışır eserlerle milletimizin karşısına çıkmak demektir. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak tarihi bir dönüşüm içerisine girdiği dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonu hayati bir önem kazanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında vaktimizi boşa tüketen tartışmaları artık geride bırakmalıyız. Artık hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalıyız. Türkiye Yüzyılına umutla kararlılıkla bakabildiğimizde bu aziz milletimize sorumluluğumuz hakkıyla yerine getirebiliriz. Türkiye Yüzyılı ile nesillerin özlemi olan güvenlik ve refah seviyesine çıkarmak istiyoruz.

Emperyalist güçlere net mesaj

Vatan toprakları üstünde varlığımızı her dönemde karşımıza çıkan emperyalist güçlere karşı verdiğimiz mücadeleye borçluyuz. Bugün de milletimiz üzerinde karanlık hesaplar yapan emperyalist yapılara karşı aynı mücadeleyi tek vücut, tek yürek olarak vermek mecburiyetindeyiz. Milletimiz darbecilere, ekonomik tetikçilere karşı yanımızda yer alarak milli iradenin gücünü ispatlamıştır.

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

Başörtüsü özgürlüğünü teminat altına almayı, ve aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifi milletimizin sorunlarını milli iradenin gücü ile çözme kararlılığın son örneğidir. Demokrasi, hak ve özgürlükler gibi kavramları samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağrıyoruz.

Terörle mücadele

Kararlılık ve cesaretle uygulamaya koyduğumuz terör örgütleri ile mücadele ile bu sorunun üstesinden önemli ölçüde geldik. Son dönemde verdiği ağır kayıplara rağmen saldırılarını yeniden artırmaya çalışan terör örgütünü bu şekilde hareket etmeye yönelten sebepleri biliyoruz. Sınırımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak bu sinsi planı bozacağız.

Enflasyon ve fahiş fiyat artışı

Emtia fiyatlarındaki yükselişin en belirgin faktörü olan dış sebeplerin istikrara kavuşmasının biraz vakit alacağı anlaşılıyor. İçerideyse kimi panikten kimi art niyetten kaynaklanan kurdaki ve maliyetteki artışla izah edilemeyen fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız gerçektir. Enflasyonun birkaç ay içerisinde yüzde 40'lara ineceği ortada, yüzde 20'ler seviyesine indirmekte kararlıyız.

6 yaşındaki kıza istismar

Arkadaşlarımız gereken çalışmaları yaptı ancak bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız avukat temin etmiştir. Dava ile ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor.

"Bay Kemal Diyarbakır anneleri'ni kaç kere ziyaret ettin"

Bay Kemal kendine çeki düzen ver. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. Sonuna kadar da yapacağız. Bay Kemal Diyarbakır Anneleri'ni kaç kere ziyaret ettin. Kızları, yavruları ellerinden alınan gözü yaşlı anneleri kaç kere ziyaret ettin. Medya ve benzeri yerlerdeki rezilliklere göz yumanların bu hadise üzerinden insanlarımızın bir kısmının değerlerine saldırmasına, onlara linç uygulamasına müsaade göstermiyoruz. Bu konuyu da her seviyede takip etmeyi ve neticelendirmeyi sürdüreceğiz.

Karadeniz'de doğal gaz keşfi

Bugün 540 milyar metreküplük bir rezerve ulaştık. Bölgede yeni keşifler neticelendirildiğine milletimizle paylaşacağız. Günlük 10 milyon metreküp gaz üretimi ile başlayıp bunu 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Gazı karada işleyecek Filyos'un yüzde 85'ini tamamladık.

Gabar dağı'nda bulunan petrol

Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği sırasında şehit olan Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri 12 milyar dolara denk geliyor. Buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız.

Sosyal destek yardımları

Hayata geçirdiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz Türkiye Aile Destekleri kapsamına giren 2,8 milyon hanemize 9,2 milyar lira nakti kaynak aktardık. Bu ay 3,8 milyar daha nakti kaynak aktarımı yapacağız. Kasım ayında 9,4 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 2,9 milyar lira tutuarındaki genel sağlık sigortasını ödeyerek ücretsiz sağlık hizmeti almalarını sağladık. Depremden etkilenen Düzce'deki esnafın Halkbank'tan aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi.

Öğrencilere destek müjdesi

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan, dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ı kadar destek vereceğiz. Öğrencilerimize başarı destek ödemesi yapacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunları ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına gidenlere net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.

KYK kredi ve burs ücreti 1250 tl'ye yükseltildi

Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liraya, doktora da 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Kredi almış öğrencilerin sadece ana para ödemesini sağlayan düzenlemeye gittik. Bununla kalmadık 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin yurtlarında barınabilme hakkını sağladık. Bu yıl 850 bin kişi ile yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık."