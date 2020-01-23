Erdoğan’a karşı ABD' ci Gladyo artıkları kimler?

Üzülerek görüyoruz ki…

Bu ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği mücadelenin değeri yeterince bilinmiyor…



Herkes kendine Müslüman!..

Erdoğan, bu devletin ve bu milletin alıştırıldığı bütün bağımlılık tabularını yıkarken, gelecek nesillere başları dik alınları açık bir Türkiye bırakmak için verilen mücadeleyi anlamak istemiyorlar…



Çünkü Tayyip Erdoğan’ın verdiği bu büyük mücadeleyi işbirlikçi olarak siyasi emelleri ile kirletmek isteyenler omuz omuza vermiş!..

Tek hedefleri Tayyip Erdoğan!..

Öyle bir akıl tutulması ki!..

Sözde ülkücü Meral hanım siyasi yaşamları boyunca ülkücüler için hayırlı rüya görmeyen CHP ve PKK'nin siyasi kanadı HDP ile aynı safta buluşmuş...

FETÖ'ya tek kelimeleri yok...

Sözde Milli Görüşçü Temel Bey'de CHP'nin kayığına binmiş maşallah!..

Yetmedi...

Tayyip Erdoğan'ın daha dün hayallerinde göremeyecekleri şekilde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan yaptığı eski yol arkadaşlarıda Gül, Babacan ve Davutoğlu'da bu ABD gladyosuna hizmet eder yapıya omuz vermişler...

Hatta Selahattin Demirtaş sevici olmuşlar!..

Daha dün dediklerini yalamışlar!...

Bir yandan Türkiye'nin aydınlık yarınları ve bekası için ABD, İsrail, Yunanistan, İngiltere ve AB ülkeleri ile mücadele ederken birde bu zat-ı muhteremlerle mücadele etmek zorunda kalan bir lider ;

Recep Tayyip Erdoğan...

Ahh be Reis!..

Allah yükünü hafifletsin dememek mümkün değil...



Bu ülkeyi yüzde yüz yerli ve milli bir anlayış ile yönetmek, dünyada konuşulan ve saygınlığı olan bir ülke konumuna getirmek kolay mı?



ABD’ye, AB’ye, İsrail’e, İngiliz’e karşı dik durmak, kendi bildiğin yoldan yürümek kolay mı?



Küresel güçlerin sadece Türkiye üzerinde değil mazlum ülkeler üzerinde menfaat projelerine engel olmaya çalışmak kolay mı?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin lideri olarak 17 yılda bütün dünyanın hayranlık duyacağı muhteşem projelere imza atması kolay mı?



Bugün Tayyip Erdoğan kendi adına değil devleti ve milleti adına tarihi bir mücadele veriyor. Yarın tarih Tayyip Erdoğan’ın verdiği “MİLLİ VE BAĞIMSIZ DEVLET” mücadelesini altın harflerle yazacaktır…



Kim ne derse desin;

Türkiye hiçbir dönem böylesine güçlü bir şekilde bağımsız bir duruş sergileyemedi, hiçbir dönem dünya siyaset sahnesinde böylesine güçlü bir şekilde söz sahibi ülke konumuna gelmedi, hiçbir dönem böylesine güçlü bir şekilde oyun kuran devlet olmadı…

İşte görüyoruz Almanı, Fransızı, İngiliz, Rus'u gerek Akdeniz'de gerekse Ortadoğu'da Tayyip Erdoğan'sız hiç bir toplantıya imza atmıyor!..

Türkiye küresel güç oluyor ne yazık ki Türkiye dışında herkes bu gerçeği görerek hayranlıkla Tayyip Erdoğan'ı izliyor..



Hem de;

Bu ülkenin içinde cirit atan, devletin içine sızmış ajanlarla mücadele ederek ve içeriden her türlü suikast girişimlerine rağmen bunu başarıyor...

Yaşadık, gördük ve yaşıyoruz...

Bir tarafta Tayyip Erdoğan ve ona kayıtsız şartsız destek veren Devlet Bahçeli...

Diğer tarafta içeriden dışarıdan kimi ararsan hepsi!..

Yani topu birden!



Bakın sizlerle izni ile üstat yazar Mustafa Güldağı’nın mükemmel şekilde kaynakları ile sunduğu herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm “Coğrafi ve zihinsel işgalin arka planı; KUŞATMA” adlı kitabından bir bölümü paylaşmak istiyorum…

Çünkü Türkiye'de aslında neyin ne olduğunu gösteriyor...

Halende neler olduğunu anlatıyor...

İyi okuyun…



***



“Resimdeki adam kim biliyor musunuz?





Dikkat buyurun.



NATO karargahında görev yapmış olan Albay Turan Çağlar.



Kendisi aşırı bir NATO'cu ve ABD hayranıydı.



1950'de NATO'ya girdiğimizde ABD, askeriyemizde birçok adam devşirip eğitti, çıkarı için kullandı.



Askeriyemiz NATO'cularla dolmuştu. Turan Çağlar da bunlardan biri.



O kadar NATO'cuydu ki doğan kızının adını NATO koydu.

Lale NATO.



Lale NATO, babası NATO karargahında görevliyken karargahta doğmuştu.



Turan Çağlar ABD'nin yaptırdığı 1960 darbesinde aktif rol aldı. Emekli olduktan sonra ABD adına çalışan vakıf ve iş adamları ile ortak faaliyet yürüttü.



CIA ajanları ile görüşüp devlet ve ordu sırlarını ve faaliyetlerini CIA'ya verdi.

1983 yılında CIA ajanlarını takibe alan MİT, telefon dinlemeleri yaparken kendisini "John" diye tanıtan bir Türk'ü takibe aldı.



Bu "John" kod isimli kişi Emekli Albay Turan Çağlar çıktı.



Her ay iki kez CIA ajanları ile buluşup onlara bilgi veriyordu.

Turan Çağlar 15 yıl boyunca Türk ordusu ile ilgili bilgileri CIA'ya verdiğini itiraf etti.



Yargılanıp 15 yıl hapsi istendi.



Yargılama sırasında "Zaten bütün hükümetler, Genelkurmay Başkanları Amerikan hesabına çalışıyor, ben yapınca mı suç oldu!" dedi.

O ara aniden öldü. Kalp krizi dendi.



Kızı Lale NATO'ya ne oldu dersiniz?



Barış Manço ile evlendi ve çocukları oldu.



Barış Manço 1999'da ölmeden önce canlı yayında Türkiye'de gerçekleşen 4 darbeden sonra müzik piyasasına gizli bir el tarafından el atıldığını söyler.



Darbeyi yaptıran güçlerin sosyal hayat hakkındaki projelerini tespit eder.



Tüm bunlarla ilgili çok önemli bilgilerin olduğu bir belgesel çalışması yaptığını söyler.



Bu açıklamalardan 1 ay sonra Barış Manço ölür.



Kardeşi Savaş Manço kardeşinin öldürüldüğünü söyler.



Her neyse konu Barış Manço değil.



Orduda, emniyette, hukukta, istihbaratta, bürokraside, mecliste Albay Turan Çağlar gibi birçok ABD'ci Gladyo artığı var.



Türkiye Akdeniz'de, Libya'da, Ortadoğu'da NATO ve ABD çıkarına aykırı stratejik adımlar atarken bu elemanlara dikkat etmeli.



2 bin yıllık tarihimizin en büyük süreçleri yaşanıyor.



7 yıldır yaşananları parti kavgası sananlar yanılıyor.



Türkiye'nin içindeki Derin NATO temizliğini durdurmak, Türkiye'nin Akdeniz, Afrika ve Ortadoğu'dan elini çekmesini isteyen büyük odak psikolojik ve fiziki operasyonu çoktan başlattı bile.”



***

Her bir cümlesine katılmamak mümkün değil…



İşte manzara budur…



Tayyip Erdoğan’ın “Bağımsız güçlü bir Türkiye” için verdiği mücadelenin kilometre taşlarını anlatmaya yeter de artar bile…



Dikkat edilmesi gereken budur…



Oyun budur…



Türkiye’nin önünü kesmeye çalışanların operasyonlarının bitmediği aşikardır…



Tayyip Erdoğan’ın verdiği bu büyük mücadeleyi kendi adına değil bu ülkenin aydınlık yarınları adına verdiğini bilmemek, görmemek ve destek olmamak ihanettir…



Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yönetimi ile bir tarih yazıyor..



Nasıl bir tarih yazdığını Kemal Beyler, Meral Hanımlar, Ali Babacanlar, Güller, Davutoğullları, Temel amcalar anlatmaz…



Anlatamaz!..

Çünkü ne yazık ki gladyo artığı olmak böyle bir şey olsa gerek...



Çünkü bütün varlıklarını devletin ve milletin menfaati üzerine değil Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurmuş ve postu oraya atmışlar!



Ama çıkın bugün ABD’de, AB’de, İngiltere’de, İsrail’de, Yunanistan’da gazete yazarlarının Türkiye’ye yönelik korku dolu sözlerine bakarak görürsünüz Tayyip Erdoğan’ın kim olduğunu…



Adamlar Ortadoğu’da, Akdeniz’de, Kafkaslarda söz sahibi olan, askerini hiç kimseden icazet almadan güvenliği için sınır ötesine taşıyan, kendi silah sanayini inşa eden bir Türkiye gerçeği karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor.



Bu satırları yazarken Tayyip Erdoğan’ın duasını duyar gibi oluyorum…

“Ya rabbi beni (eski) dostlarımdan koru, ben düşmanlarımla baş ederim”

Vesselam…





























