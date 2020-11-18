'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' diyen Mustafa Albayrak'ın FETÖ fotoğrafı ifşa oldu

TV 100’de ekrana gelen ‘Ahu Özyurt ile 10’dan 12’ye’ programında ‘Erdoğan’a itaat edeceksiniz’ diyen Mustafa Albayrak’ın Pensilvanya’daki fotoğrafları ortaya çıktı

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TV 100’de ekrana gelen ‘Ahu Özyurt ile 10’dan 12’ye’de gazeteci Barış Yarkadaş’a “Erdoğan’a itaat edeceksiniz” diyen Mustafa Albayrak’ın 15 Nisan 2014 tarihinde terör örgütü FETÖ’nün lideri Fethullah Gülen’in ABD’de yaşadığı Pensilvanya’yı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Pensilvanya tabelası önünde poz verdi

Mustafa Albayrak, 15 Nisan 2014 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullanmış; “Nerede bu Paralel Yapı?? Ben de üye olacağım::)” yazarak Pensilvanya tabelası önünde poz verdiği görüldü.

''Bir tane daha verelim İblisin yaşadığı mekanın yakınlarında''

Mustafa Albayrak, hakkında yapılan haberlerin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı; ''Madem @odatv

çok sevmiş Pensilvanya Tabelası önünde pozları ) Bir tane daha verelim İblisin yaşadığı mekanın yakınlarında... Hem de 25 Mart 2017 ... Başkanlık Referandumundan hemen önce )''

Madem @odatv çok sevmiş Pensilvanya Tabelası önünde pozları )

Bir tane daha verelim İblisin yaşadığı mekanın yakınlarında...

Hem de 25 Mart 2017 ... Başkanlık Referandumundan hemen önce ) pic.twitter.com/lDPtcw9tSO — Mustafa Albayrak (@muzakeratyayin) November 18, 2020

''Erdoğan’a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız''

2014 yılında FETÖ’yü ziyaret eden Mustafa Albayrak, çıkan yargı tartışmasında kuvvetler ayrılığını savunan Gazeteci Barış Yarkadaş’a “Erdoğan’a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız, onun idaresi altında yaşayacaksınız, Herkes Erdoğan’a ram olacak, Polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere destek vermeyeceksiniz, FETÖ’ye destek vermeyeceksiniz, FETÖ ile omuz omuzasınız. Ram olacaksınız, Biz yönetiyoruz Türkiye’yi, Erdoğan yönetiyor Türkiye’yi. Tıpış tıpış Erdoğan yönetiyor 2023′ kadar” ifadelerini kullanmıştı.