Erdoğan'a 'hünkarım' diyen ünlü bakın kim? Şükriye Tutkun 'keşke babam olsa' dedi: İşte iftara katılanlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki iftar programına katılan ünlüler geceyle ilgili konuştu.
Ramazanın 15'inci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olan sanatçılar, Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldikleri iftar programıyla ilgili düşüncelerini anlattı.
İftar programından video ve fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Şükriye Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen herkese güleryüzle evet diyen, esprili, hep gülümseyen Recep Tayyip Erdoğan “Keşke Babam olsa” boşuna dememişim." dedi.
Tutkun "Büyük insan Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşa’lı Şöför Müslüm’ün kızıyım ben hatırlar mısınız, Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep” Sonra fotoğrafını gösterdim, “Bitirim adammış” dedi. Oysa ki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam " ifadesini kullandı.
Orhan Gencebay ve Sevim Emre çifti ise "Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli eşlerinin sanat dünyasına verdiği iftar daveti harika ve sevgi dolu bir geceydi." dedi.