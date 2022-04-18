Erdoğan'a 'hünkarım' diyen ünlü bakın kim? Şükriye Tutkun 'keşke babam olsa' dedi: İşte iftara katılanlar...

İftar programından video ve fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Şükriye Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen herkese güleryüzle evet diyen, esprili, hep gülümseyen Recep Tayyip Erdoğan “Keşke Babam olsa” boşuna dememişim." dedi.