Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı bakın kaç çıktı! MetroPOLL anketi bomba
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50.6 oldu.
MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı - Temmuz 2020' başlığıyla hazırladığı ankette katılımcılara "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
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MHP seçmeni yüzde 82.8 destek verdi
Bu soruya AK Partililerin yüzde 91,4'ü Erdoğan'a onay verdi. MHP seçmeni ise yüzde 82.8 ile ikinci sırada yer aldı.
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Yüzde 50.6'sı "Evet" yanıtını verdi
MetroPOLL'ün anketine göre, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50.6'sı "Evet" yanıtını verdi.
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43.3 "Hayır"
Katılımcıların yüzde 43.3'ü ise "Hayır" derken geriye kalan 6.1'lik kesim ise "Fikrim yok" görüşünü belirtti.
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