Erdoğan'a darbe için Güneş Hotel'ler mi aranıyor!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şehir Üniversitesi” olayında açıkladığı gerçekler gündeme bomba gibi düştü…



Hal böyle olunca birileri çok rahatsız oldu.



Neymiş!



“Bu kavga kime yarar. Gül’e Cumhurbaşkanlığını ‘Kardeşim’ diye teslim et. Davutoğlu’na Başbakanlığı, Şimşek ve Babacan’a da ülke hazinesini ve maliyeyi. Şimdi de dolandırıcı diye itham et…” MİŞ!..



İtham mı dediniz!

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı belgelerle açıkladı…

Yani…

Ortada belgeler var…

Erdoğan’ın da deyimi ile bir dolandırıcılık var?



Bu devletin başı da Recep Tayyip Erdoğan’dır…

Bu devletin hakkını, hukukunu korumakla gerektiğinde da “KAVGA ETMEKLE” mükellef olan da en başta kendileridir…

*



Doğru!..

Birini Cumhurbaşkanı, diğerini Başbakan, ötekilerini de Bakan Erdoğan'ın bizzat kendisi yaptı!..



Peki bu onlara fahiş hata (Dolandırıcılık) yapmaları hakkını mı verir!..

Ve onları o koltuklara taşıyan liderin bu fahiş hatalarını gizlemesi üstünü kapatması anlamına mı gelir?



Hele eski Cumhurbaşkanı Gül’ün, mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp “Sen bu işi halledersin” demesi ne demektir?



Ortada bir dolandırıcılık iddiası var ve bu iddia belgelidir…

Savunulacak hiçbir yanı yoktur…

Aksini inkar edebiliyor musunuz?

Yok…



Peki bu Şehir Üniversitesi arazi tahsisi kimin Başbakanlığı döneminde yasal olmayan( eşi benzeri görülmemiş) bir şekilde mülkiyete dönüştürüldü?



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu…



Peki bankadan o denilen kredi alındı mı?

Alındı…



Ne kadar borcunuz var?

417 milyon…

Banka tarafından sürekli uyarıya rağmen geri ödeme yaptınız mı?

Hayır…



Bunların hiçbirinin altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve oluru var mı?

Yok…



Peki bütün bunların altında kimlerin imzası var…



Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin bakanları Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin…



Bütün bunlara sizler vesile olmadınız mı?



Kocaman imzalarınız ile…



Aksini inkar edebiliyor musunuz?

Veya Erdoğan’a “Senin bilgin vardı” diyebiliyor musunuz?



Hayır…



Bu devletin bankasından kredi olarak alınan 500 milyona yakın paranın geri ödemesini yapmayıp adeta üstüne yatılmasına, bu devletin arazisinin tamamen yasalara aykırı şekilde mülkiyete dönüştürülmesine bu ülkenin Cumhurbaşkanı ses çıkarmayacakta kim çıkaracak?



Bunu yapanlar hesap vermeyecek de kim verecek?

*



Şimdi çıkmışsınız “Bildiklerimizi açıklarız” diye tehditlere…



“Suçluluk duygusu” işte böyle bir şey!..

Bildiklerimizi soralım;

Dolmabahçe’de Başbakanlık ofisinde 28 Şubat 2015 günü HDP ile çözüm süreci toplantısını Erdoğan’ın bilgisi dışında kim yaptı ve Erdoğan'dan "benim bilgim yok" tepkisi aldı...



Daha önce bir yazımda sormuştum.Yeri gelmişken tekrar soralım.Devletin bekası için yıllardır çok önemli görevler üstlenen ve tarih yazan MİT Başkanı Hakan Fidan’ı Erdoğan’ın bilgisi dışında milletvekili adayı yaptırmak için istifa ettirmek kim, neden istemişti?



7 Haziran 2015’te yapılan seçimden AK Parti tek başına iktidar olarak çıkamayınca "CHP ile koalisyon yapmak için " Erdoğan'ın bilgisi dışında iş tutan kimdi?



12 Eylül 2015’te yapılan AK Parti 5. Büyük Olağan Kongresi öncesinde Erdoğan’ı yok sayıp partinin yönetimini kendi adamlarından oluşturmaya kim kalkmıştı?



Erdoğan’ın bilgisi dışında gizli bir şekilde Alman Başbakanı Merkel’i de devreye sokarak ABD Başkanı Obama ile görüşmek için randevu isteyen kimdi?



Apaçık şekilde kendisini Başbakan yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bay pas etmeye çalışan arkasından film atan kimdi?

Dahaları var!..

Kimdi!..



Siz çok şey borçlu olduğunuz Tayyip Erdoğan’ı arkasından hançerleyip her türlü filmi çevireceksiniz size de kimse bir şey demeyecek?



Kamuoyuna yansıyan Şehir Üniversitesi üzerinden dolandırıcılık ortaya çıkınca da “Bildiklerimi anlatırım” diye tehdit edeceksiniz…



Bir kez daha anlaşılıyor ki kusura bakmayın ama siz “devlet adamı”değil olsa olsa Türkiye'nin karşısındaki “devletlerin adamları" olursunuz!..

Zaten istikamet o!..



Madem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından çok rahatsız oldunuz...

Madem bugün Milletvekili de değilsiniz.

Madem dokunulmazlığınız yok...

İyi zaman konu yargıya taşınırsa dolandırıcılık yapmadığınızı belgeleme fırsatı bulursunuz!..

Buyurun...

*



Diyeceksiniz ki Tayyip Erdoğan’ın hatası yok mu?

Olmaz olur mu?



O dönem yol arkadaşları tarafından yapılan bütün uyarıları dinlemeyip sizi bu ülkede Başbakan yaptı!..



Siz ne yaptınız?



"Yüzde 49,5 ile seçildim” diye ortalığa düşüp Erdoğan’ın arkasından dolanıp by pass etmeye çalıştınız..



Milletin bu oyu sizi oraya taşıyan Tayyip Erdoğan için verdiği gerçeğini Erdoğan'a karşı kendinizde bir keramet olarak gördünüz!..



Sadece siz değil!



17 yıl boyunca Tayyip Erdoğan’ın sırtına binip siyaset sahnesinde koltuklarda oturup güç gösterisi yapıp her türlü nimetlerden yararlanıp bir gün sırtından indirdiği için şimdi karşısına geçen nankörler de…



Bu memleketlerde Erdoğan olmasaydı mahallelerinde siyaseten selam verilmeyecek olanları şimdi Erdoğan’ı devirmek, AK Parti’yi içeriden çökertmek için yollara düşürdünüz!..

*

Şunu unutmamak gerekir ki Gül-Davutoğlu-Babacan üçlüsünün kendi başlarına hareket etmediklerini, bir üst akıl tarafından yönetildiklerini söylemek zor mu?



Gül, Babacan ve Davutoğlu'nu Erdoğan’a karşı CHP’de buluşturan gücü merak etmeye gerek var mı?



Ne pahasına olursa olsun Erdoğan’ı devirmek için CHP’nin değirmenine su taşımakla mükellef olma yolunu seçerlerken iktidar olma gibi bir dertleri olmadığı (alacakları oylar belli) bir gerçek değil mi?

Sadece taşeron olmak böyle bir şey!..



Bay Kemali, Meral hanımı, Ahmet hocası, Babacanı, Gül’ü ile kendilerine biçilen görev apaçık ortada…



Tayyip Erdoğan’ı devirip Türkiye’yi yeniden ABD, İngiliz ve Batı yörüngesine sokmak. Bağımsız, güçlü Türkiye idealinin önüne geçmek.

Bu kadar net!



Ne diyor Merkel;

“Erdoğan Ortadoğu’yu ele aldı. İstediği gibi yönlendiriyor. Trump’ a istediğini yaptırıyor. Putin ile anlaşıyor. Derhal durdurulmalı”



Ne diyor Macron;

Akdeniz’de Erdoğan ile karşılaşmak istemiyoruz. Nerden çıktı şimdi bu Libya antlaşması…



Ne diyor Kraliçe;

Türkiye artık kontrol altına alınmalı. Kendi bildiğini okuyor. Eskisi gibi bizi dinlemiyor. Kendi bildiğini okuyor..

Bunlar bir Türk evladı olarak beni gururlandırıyor ama bazılarını çok ama çok üzüyor..

Hatırladınız mı İmamoğlu’nun İngiltere’yi ziyaretinde görüntüde yer alması için arkasına yerleştirilip servis yapılarak fotoğraflarda gözümüzün içine sokulan Abdullah Gül’ün resmini…

Fotoğraf deyip geçmeyin!..

O fotoğraf operasyoneldir...

İmamoğlu-Gül ve İngiltere!..

*



Yani oyun çok büyük…

Türkiye siyasette yeni bir kırılma noktasına gidiyor…



Bir tarafta AK Parti ve MHP

Diğer tarafta…

Kimi ararsanız var…

İçeriden, dışarıdan…

Terör örgütlerinden…



O nedenle…

Tayyip Erdoğan yalnız bırakılmamalı…

Ona, buna kızıp yorganı yakmayın…

FETÖ’ cüler, PKK’lılar sosyal medyada kimlik değiştirip her türlü operasyonu yapıyor…

Görülüyor ki mertlik bozuldu!..

AK Parti’yi içeriden kuşatılmak isteniyor …

Bu yolda her türlü hainliği mubah saymışlar…

Demedi demeyin…

Erdoğan'ı düşürmek için ne yaptıysalar başaramayanların "Her yol mubah" anlayışı ile zayıf halkalarla partiyi içeriden çökertmek için yakında yeni bir "Güneş Hotelleri " hikayeleri yazdırma girişiminde bulunursa kimse şaşırmasın derim...

Bu kadarıda olmaz diyenler olabilir!..

Bu ülkede Tayyip Erdoğan'ı devirmek için 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadıktan sonra hainliklere karşı "OLMAZ" demek mümkün mü?

Senaryo dışarıda yazılıyor...

Aktörler içeriden rahatça bulunuyor!..

*

Peki Tayyip Erdoğan ne yapacak?

Partide ipleri tamamen eline almalı...



Bir ayını genel merkeze, teşkilatlara, belediyelere, kurumlara ve bürokrasiye ayırmalı...

Temizlikse temizlik…

Değişimse değişim…

Şer cephesinin genişletilmek, partinin içinin kuşatılmak istendiği bu süreçte AK Partinin yeniden halk ile buluşması için "yeni bir yol haritası" çıkarmak zorundadır Reis...

Emin olmalı ki onu seven, ona güvenen milyonlar bunu bekliyor…

Çünkü;

Hem Türkiye’nin hem AK Parti’nin hem de kendisinin önü daha da açılacaktır…

Türkiye'nin en büyük şansının kendisi olduğunu bugün daha net bir şekilde görüyordur Recep Tayyip Erdoğan!..

Ve...

Devlet Bahçeli'nin dediği gibi;

"Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak Türkiye'ye sahip çıkmaktır!"









