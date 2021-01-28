BIST 1.495
DOLAR 7,35
EURO 8,93
ALTIN 440,54
POLİTİKA

Erdoğan'a 'Ben Külliye'nin adamıyım' diyen Sıddık Erikli'yi şikayet ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini "Ben Külliye'nin adamıyım" diye tanıttığını öne sürdükleri Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti.

Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen bir grup vatandaş, tefecilik yaptığını öne sürdükleri Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet etti.

"Her şeyi ben yaparım diyor"

Vatandaşlar, Erdoğan'a "Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor" sözleriyle şikayetlerini iletti.

Erdoğan bilgi aldı, Soylu da not etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşların şikayetleri üzerine yanındakilere dönerek bilgi aldı. O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not alması dikkatlerden kaçmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beyazıt'ta hırsızı yakalayıp getirdi esnaf hep birlikte meydan dayağı attı!
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
“Sefirin Kızı” dizi ekibi denize düşen 2 kişiyi kurtardı! İşte o anlar
Gökhan Özoğuz’un Akit binası önünde çektiği videoyu yüzbin kişi izledi
BBC canlı yayınında skandal! Rafta öyle bir şey vardı ki...
ABD'li genç kız TikTok videosu çekerken öldürüldü
Alişan kuliste kurşun döktürdü o anları böyle yayımladı
Müge Anlı canlı yayında çığlıklar! Merve Kiraz 'Ben gitmem' diyerek ortalığı yırttı
FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit KKTC'de yakayı ele verdi
Mahir Ünal AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı