Erdoğan'a 'Ben Külliye'nin adamıyım' diyen Sıddık Erikli'yi şikayet ettiler

Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen bir grup vatandaş, tefecilik yaptığını öne sürdükleri Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet etti.

"Her şeyi ben yaparım diyor"

Vatandaşlar, Erdoğan'a "Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor" sözleriyle şikayetlerini iletti.

Erdoğan bilgi aldı, Soylu da not etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşların şikayetleri üzerine yanındakilere dönerek bilgi aldı. O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not alması dikkatlerden kaçmadı.