BIST 1.466
DOLAR 7,39
EURO 8,95
ALTIN 437,43
HABER /  POLİTİKA
ADV Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu

Erdoğan'a 'Ben Külliye'nin adamıyım' diyen Sıddık Erikli'yi şikayet ettiler

ELAZIĞ'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini "Ben Külliye'nin adamıyım" diye tanıttığını öne sürdükleri Sıddık Erikli isimli 'tefeciyi' şikayet etti.

Abone ol

Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen bir grup vatandaş, tefecilik yaptığını öne sürdükleri Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet etti.

"Her şeyi ben yaparım diyor"

Vatandaşlar, Erdoğan'a "Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor" sözleriyle şikayetlerini iletti.

Erdoğan bilgi aldı, Soylu da not etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşların şikayetleri üzerine yanındakilere dönerek bilgi aldı. O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not alması dikkatlerden kaçmadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ipsos Araştırma'dan çarpıcı 'ekonomi' anketi! Daha yakıcı bir sorun olmaya başladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
Fenerbahçe'de ayrılık! Nabil Dirar eski kulübüne gidiyor
Ankara İstanbul hızlı tren kaç saat sürüyor, kaç durak var?
Alman kozmetik şirketi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak
Van'da hayatının hatasını yaptı! 385 bin TL’ye mal oldu
İstanbul'da 11 bin 500 korsan kitaba el konuldu
Z kuşağı nedir hangi yıllar özellikleri nedir? Z kuşağı yaş aralığı
BioNTech ve Pfizer'dan ortak açıklama: Kovid-19’a karşı aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili
Gökhan Özoğuz’un Akit binası önünde çektiği video sosyal medyayı salladı
Yorumlar