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Erdoğan-Zelenski ile Lviv'de bir araya geldi! Tarihi görüşme! İlk kareler geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine Ukrayna'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret için saat 09.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Polonya'nın Rzeszow Uluslararası Havalimanı'na hareket etti.

Polonya’ya gelen Erdoğan’ı, Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.

Görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

İlk kareler geldi

Tarihi görüşmeden ilk kareler geldi.

Heyette kimler var?

Erdoğan'ın beraberindeki kafilede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve MİT Başkanı Hakan Fidan yer aldı.

Erdoğan'ın Ukrayna programı

Rzeszow Uluslararası Havalimanı'ndan kara yolu ile Ukrayna'nın Lviv şehrine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile ikili görüşme gerçekleştiyor. Görüşmede stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri değerlendiriliyor. Ayrıca Erdoğan, Zelenski ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla 3'lü görüşme yapacak. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla kurulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi, Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesi ile ilgili konular ele alınacak. Erdoğan, Zelenski ve Guterres ile gerçekleştireceği ortak basın toplantısının ardından, İstanbul'a hareket edecek.

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