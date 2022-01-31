BIST 2.002
DOLAR 13,40
EURO 15,00
ALTIN 774,62
POLİTİKA

'Erdoğan yine bizi dozer gibi ezecek' diyen Yılmaz Özdil iddiası: Seçim günü herkes...

Nokta TV'de Ezgi Pekşen'in sunuculuğunu yaptığı bir programda konuşan Yılmaz Özdil, CHP ve CHP'ye oy verenlerin neden sürekli hayal kırıklığına uğradıklarını anlattı.

Yılmaz Özdil Ezgi Pekşen'in sunduğu programda Nokta Tv'nin konuğuydu. Çeşitli siyasi konulara, Türkiye'ye hakim olan havaya dair açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil, CHP'nin sürekli başarısız oluşuna ve seçmenlerinin hayal kırıklığına uğradığına değindi. CHP seçmenlerine seslenen Yılmaz Özdil, "Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya, CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır" dedi.

Gençlerin hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Özdil, "Sonra ne oluyor geliyor seçimde herkes karalar bağlıyor, özellikle bu ülkenin gençleri her defasında bu hayal kırıklığına uğramanın neticesinde ülkeyi terketme noktasına geliyor." ifadelerini kullandı.



"Atatürkçü gazeteci ayaklarıyla topluma ders vermeye çalışıyor"
Atatürkçü gazeteci' geçinenlerin olduğunu söyleyen Özdil, "Siz gazetecilik yapmanız gerekirken kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Ekmelettin İhsanoğlu'nu bu topluma, Atatürkçü CHP'ye kakalayan kitle, bugün genel merkezin talimatıyla, Atatürkçü gazeteci ayaklarıyla topluma ders vermeye çalışıyor. " diye konuştu.

"Üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek"
Yılmaz Özdil, "Ve bu anlattıklarımı CHP'nin bütün milletvekilleri biliyor. Bütün il ve belediye başkanları biliyor. Kimse buna sesini çıkarıyor mu, çıkarmıyor. O zaman adam üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek dersin." şeklinde anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Okan Bayülgen olay oldu : Erkan Petekkaya bence akıl hastası
Okan Bayülgen olay oldu : Erkan Petekkaya bence akıl hastası
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Tokat'ta kardan gelin yapıp bindallı giydirdiler
Tokat'ta kardan gelin yapıp bindallı giydirdiler
Denizli'de inanılmaz kurtuluş kamerada! Son anda atlayarak saniyelerle ölümden kurtuldular
Denizli'de inanılmaz kurtuluş kamerada! Son anda atlayarak saniyelerle ölümden kurtuldular
KANAL D Yargı dizisi son bölümde Ilgaz ve Ceylin'in öpüşme sahnesi interneti salladı!
KANAL D Yargı dizisi son bölümde Ilgaz ve Ceylin'in öpüşme sahnesi interneti salladı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmen sayımızı 1.2 milyonların üzerine çıkarmış olacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmen sayımızı 1.2 milyonların üzerine çıkarmış olacağız
İstanbul'da asker konvoyunda drift yaparken sonu kötü bitti
İstanbul'da asker konvoyunda drift yaparken sonu kötü bitti
Güldür Güldür Show'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taklidi kırdı geçirdi
Güldür Güldür Show'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taklidi kırdı geçirdi
İlber Ortaylı Netflix'te izlediği diziyi açıkladı! 'Apayrı, böylesini görmedim' deyip övdü
İlber Ortaylı Netflix'te izlediği diziyi açıkladı! 'Apayrı, böylesini görmedim' deyip övdü
Adana'da yol verme kavgasında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı saniye saniye görüntülendi
Adana'da yol verme kavgasında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı saniye saniye görüntülendi