'Erdoğan yine bizi dozer gibi ezecek' diyen Yılmaz Özdil açıkladı: Seçim günü herkes...

Nokta TV'de Ezgi Pekşen'in sunuculuğunu yaptığı bir programda konuşan Yılmaz Özdil, CHP ve CHP'ye oy verenlerin neden sürekli hayal kırıklığına uğradıklarını anlattı.

Yılmaz Özdil Ezgi Pekşen'in sunduğu programda Nokta Tv'nin konuğuydu. Çeşitli siyasi konulara, Türkiye'ye hakim olan havaya dair açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil, CHP'nin sürekli başarısız oluşuna ve seçmenlerinin hayal kırıklığına uğradığına değindi. CHP seçmenlerine seslenen Yılmaz Özdil, "Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya, CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır" dedi.



Gençlerin hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Özdil, "Sonra ne oluyor geliyor seçimde herkes karalar bağlıyor, özellikle bu ülkenin gençleri her defasında bu hayal kırıklığına uğramanın neticesinde ülkeyi terketme noktasına geliyor." ifadelerini kullandı.







"Atatürkçü gazeteci ayaklarıyla topluma ders vermeye çalışıyor"

Atatürkçü gazeteci' geçinenlerin olduğunu söyleyen Özdil, "Siz gazetecilik yapmanız gerekirken kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Ekmelettin İhsanoğlu'nu bu topluma, Atatürkçü CHP'ye kakalayan kitle, bugün genel merkezin talimatıyla, Atatürkçü gazeteci ayaklarıyla topluma ders vermeye çalışıyor. " diye konuştu.



"Üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek"

Yılmaz Özdil, "Ve bu anlattıklarımı CHP'nin bütün milletvekilleri biliyor. Bütün il ve belediye başkanları biliyor. Kimse buna sesini çıkarıyor mu, çıkarmıyor. O zaman adam üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek dersin." şeklinde anlattı.