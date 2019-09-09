HABER /  POLİTİKA

Erdoğan yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'nde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

"Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek, zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor."

"Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik."

İlgili Haberler
Erdoğan "Finans merkezi projesinin 2020 yılında hayata geçirilmesini bekliyoruz"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor
İBB TV canlı yayını Ekrem İmamoğlu meclis oturumunda sinirlendi naklen izleyin
İBB Meclis'inde gerginlik Ak Parti'den tepki geldi! Hizmet yapmayacaksanız...
İkinci el otomobil için emsal karar! Paranızı geri alabilirsiniz
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'den Türkiye'de ortak devriye uyarısı!
AK Parti kabine değişikliği ile çalkalandı! Selvi kulis bilgisini patlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Van'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? son depremler AFAD-Kandilli
Aşure günü kaç gün sürer ne zaman bitiyor?
ALES sınav giriş belgesi alma sayfası açıldı mı 2019 ÖSYM
Radamel Falcao transferinde şok detay!
2020 sınav tarihleri ÖSYM açıkladı tam sına listesi
Ünlü sporcu Stafford Slick uçak tuvaletinde rezaleti paylaştı
Yorumlar