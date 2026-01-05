BIST 11.564
DOLAR 43,05
EURO 50,34
ALTIN 6.118,91
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel ve küresel meseleler geniş kapsamlı olarak ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde atılacak stratejik adımlarla daha da derinleştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye katkı sunmaya hazır

Bölgesel istikrarın korunmasına yönelik mesajlar veren Erdoğan, özellikle Somali ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Her iki ülkenin de toprak bütünlüğünün korunmasının bölge barışı için hayati önem taşıdığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Yemen’de tarafları bir araya getirecek barış süreçlerine ve çözüm gayretlerine katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise Gazze’deki insani dram oldu. Kış mevsiminin gelişiyle birlikte Gazze’deki insani durumun çok daha trajik bir hal aldığına dikkat çeken Erdoğan, kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması ve bölgenin yeniden imarı için Türkiye’nin uluslararası alandaki diplomatik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Üniversiteli Yusuf'un feci ölümü! Ailesini ziyarete gelmiş
Üniversiteli Yusuf'un feci ölümü! Ailesini ziyarete gelmiş
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını oylamaya sundular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını oylamaya sundular
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamları
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamları
Bir eyalet Trump'a kazan kaldırdı! Bu sözler hiç hoşuna gitmeyecek
Bir eyalet Trump'a kazan kaldırdı! Bu sözler hiç hoşuna gitmeyecek
Berber tarifesi cep yakıyor! Fiyatlara rekor zam
Berber tarifesi cep yakıyor! Fiyatlara rekor zam
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in Erdoğan'ı hedef alan Maduro açıklamasına yanıt
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in Erdoğan'ı hedef alan Maduro açıklamasına yanıt
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Samsunspor ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Samsunspor ile karşılaşacak
"Oto yedek parçası" satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
"Oto yedek parçası" satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
Eskişehir'de yarış yapan otomobil yayalara çarptı! 3 genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de yarış yapan otomobil yayalara çarptı! 3 genç hayatını kaybetti
İki kız kardeşin sır ölümü! Evlerinde korkunç halde bulundular
İki kız kardeşin sır ölümü! Evlerinde korkunç halde bulundular
Ablası Tuğyan için bakın ne dedi! Güllü'nün oğlu Tuğberk ilk kez açıkladı: Tamamı iğrenç
Ablası Tuğyan için bakın ne dedi! Güllü'nün oğlu Tuğberk ilk kez açıkladı: Tamamı iğrenç