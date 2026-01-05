Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel ve küresel meseleler geniş kapsamlı olarak ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde atılacak stratejik adımlarla daha da derinleştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye katkı sunmaya hazır

Bölgesel istikrarın korunmasına yönelik mesajlar veren Erdoğan, özellikle Somali ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Her iki ülkenin de toprak bütünlüğünün korunmasının bölge barışı için hayati önem taşıdığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Yemen’de tarafları bir araya getirecek barış süreçlerine ve çözüm gayretlerine katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise Gazze’deki insani dram oldu. Kış mevsiminin gelişiyle birlikte Gazze’deki insani durumun çok daha trajik bir hal aldığına dikkat çeken Erdoğan, kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması ve bölgenin yeniden imarı için Türkiye’nin uluslararası alandaki diplomatik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.