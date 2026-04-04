Erdoğan ve Zelenskiy ile İstanbul'da bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Ukrayna lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Dolmabahçe'deki görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ikili görüşmeye geçti.

İletişim Başkanı Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna ile ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir" dedi.

ZELENSKIY: KAPSAMLI GÖRÜŞMELER İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye'ye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz.