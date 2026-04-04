Erdoğan ve Zelenskiy ile İstanbul'da bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Ukrayna lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Dolmabahçe'deki görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ikili görüşmeye geçti.

Zelenskiy, öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme için İstanbul'a geldi.

İletişim Başkanı Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna ile ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir" dedi.

ZELENSKIY: KAPSAMLI GÖRÜŞMELER İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye'ye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımı
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İran füzeleri Tel Aviv'e yağdı binalar ve araçlar hasar aldı
İran füzeleri Tel Aviv'e yağdı binalar ve araçlar hasar aldı
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Özel'in ara seçim talebine ilişkin açıklama
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Özel'in ara seçim talebine ilişkin açıklama
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 69'u tutuklandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 69'u tutuklandı
Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail rejimiyle bağlantılı bir gemi vuruldu
Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail rejimiyle bağlantılı bir gemi vuruldu
AK Parti Gençlik Kollarına son bir yılda 400 bin yeni üye katıldı
AK Parti Gençlik Kollarına son bir yılda 400 bin yeni üye katıldı
İran ve ABD için Türkiye ve Mısır harekete geçti! İstanbul müzakerelerin merkezi olabilir
İran ve ABD için Türkiye ve Mısır harekete geçti! İstanbul müzakerelerin merkezi olabilir
Motorin fiyatlarına dev zam geliyor tarih belli oldu
Motorin fiyatlarına dev zam geliyor tarih belli oldu
Ahmet Aydın'dan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Birlik ve hukuk şart
Ahmet Aydın'dan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Birlik ve hukuk şart
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında bir kümes hayvanı çiftliği vuruldu
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında bir kümes hayvanı çiftliği vuruldu
Erakçi, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırılarını değerlendirdi
Erakçi, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırılarını değerlendirdi