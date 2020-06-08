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Erdoğan ve Trump telefonla görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüşecek. İki liderin Libya ve Suriye başta olmak üzere bölge meselelerini görüşeceği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği belirtildi.

Görüşmede Libya ve Suriye konuları başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi nedeniyle MKYK toplantısından erken ayrıldığı öğrenildi.

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