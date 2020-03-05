Erdoğan ve Putin'den İdlib zirvesi! Erdoğan Moskova'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib zirvesi için Rusya'ya hareket etti. Erdoğan ile Putin, Kremlin Sarayı’nda bugün bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te beraberindeki kalabalık bir heyetle Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Masada neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, son dönemde tansiyonun zirve yaptığı İdlib'teki krizi ele alacak. Liderler zirvesi Kremlin Sarayı’nda görüşecek. Türkiye masaya “ateşkes” için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

Görüşmede kritik dört ana başlık var

- İdlib’deki Türk gözlem noktaları

- M-4 ve M-5 karayolları

- İdlib şehir merkezi

- Bölgedeki cihatçı terör örgütü üyeleri ile ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması...