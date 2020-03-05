HABER /  POLİTİKA

Erdoğan ve Putin'den İdlib zirvesi! Erdoğan Moskova'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib zirvesi için Rusya'ya hareket etti. Erdoğan ile Putin, Kremlin Sarayı’nda bugün bir araya gelecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te beraberindeki kalabalık bir heyetle Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Masada neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, son dönemde tansiyonun zirve yaptığı İdlib'teki krizi ele alacak. Liderler zirvesi Kremlin Sarayı’nda görüşecek. Türkiye masaya “ateşkes” için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

Görüşmede kritik dört ana başlık var

- İdlib’deki Türk gözlem noktaları
- M-4 ve M-5 karayolları
- İdlib şehir merkezi
- Bölgedeki cihatçı terör örgütü üyeleri ile ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması...

Heyetteki isimler

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji uyardı: Yağışlar Türkiye'yi saracak! Mart kapıdan baktıracak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'dan El-Bab'a uzanan operasyon! Hain plan engellendi
Abdullah Öcalan'dan hükümete Suriye teklifi! Bana da rol verin
FED kararı sonrası dolar resmen çakıldı! 5 Mart Perşembe dolar ne kadar?
Türkiye SİHA'larda Fransa gibi ülkeleri geçti! Fransız basını yazdı
CHP'li Engin Özkoç ne dedi? Erdoğan dava açınca attığı twite bakın
Rus uçakları İdlib'de sivilleri vurdu! Çok sayıda ölü var
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta motosikletliler çarpıştı o anlar kask kamerasına yansıdı
Engin Özkoç evli mi eşi kimdir? Engin Özkoç çocukları var mı?
YÖKDİL sonuçları 2020 ne zaman açıklanıyor ÖSYM sonuç sorgulama
İngiliz bilim adamı korkuttu! Koronavirüs için verilen savaş kaybedildi
Anadolu efes Yunan ekibini ağırlıyor 40'ıncı randevu
Balgay kimdir Moğol Komutanı Balgay hayatı ve tarihteki yeri
Yorumlar 2 yorum