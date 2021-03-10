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Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS temel atma törenine katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü ünitesinin temel atma törenine canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz." açıklaması yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'de 4 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu güzel etkinliğe bizzat teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün Türkiye'mize kazandırdığımız eserin haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. 

"2023 senesinde tamamı devreye girecek"

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle: Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 3. ünitenin temelinin beton dökme işlemi için talimat vereceğiz. Bu arada montaj konusunda, teknik konularda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Kovid-19 salgını da bizi engelleyemedi. Tüm gerekli tedbirler alınıyor. 2023 senesinde tamamı devreye girecek. Gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz.

"Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde 4 bin kişinin istihdam edileceğini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende şu açıklamaları yaptı: Bugün üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. İnşallah seneye de dördüncü ve son reaktörün temelini birlikte atarız. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak.

Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

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