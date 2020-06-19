Erdoğan ve Bahçeli ve seçim tarihi için anlaştı

Cumhur İttifakı'nın ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını "gereksiz" bularak seçim için 2023'te mutabık kaldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme 50 dakika sürdü ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Erdoğan ve Bahçeli tokalaşmadı, poz verirken de aralarına 1.5 metre mesafe koydular.

Son olarak 27 Mayıs'taki Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında bir araya gelen iki lider, bu görüşmelerinde seçimlerin hangi tarihte gerçekleşeceği hususunda tarih belirledi.

MHP'den Meclis başkanlığı için tam destek

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, temmuz ayında gerçekleştirecek Meclis Başkanlığı seçimi için Erdoğan'a tam desteğini sunan Bahçeli, konuyla ilgili olarak "MHP aday çıkarmayacak, AK Parti'nin adayını destekleyecek. Takdir sizin" dedi.

Seçim için 2023 dediler

İki lider aynı zamanda erken seçim tartışmalarını da ele aldı. Erken seçim tartışmalarını "gereksiz" bulduğunu belirten Cumhur İttifakı'nın ortakları seçim takvimi için "2023'te teyitleştiği" bildirildi.