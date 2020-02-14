Erdoğan Uludağ Robin Hood değil! Haluk Levent açıkladı
Türkiye'de yoksul insanların, bakkalda borç defteri kabarık olanların borçlarını ödeyen ve Robin Hood, Hızır gibi adlarla anılan hayırseverin kim olduğu ile ilgili merak devam ediyor. Haluk Levent, "Ben Robin Hood’u tanıyorum. O isterse ismini açıklarım ama istemiyor" dedi.
Birçok gecekondu bölgesinde kapıların önüne para bırakan veya bakkaldaki veresiye defterlerinde insanların borçlarını ödeyen "Robin Hood" lakaplı hayırseverin iş insanı Erdoğan Uludağ olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten Robin Hood açıklaması geldi.
Kurucusu olduğu AHBAP derneği aracılığıyla birçok sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atan şarkıcı Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın derneklerine yardım eden arkadaşlarından biri olduğunu ancak gerçek Robin Hood olmadığını söyledi.
Levent yaptığı paylaşımında, "Sevgili Erdoğan kardeşimiz de bir hayırsever ve o da zaten Robin Hood olmadığını söyledi. Ben ise Robin Hood’u tanıyorum. O isterse ismini açıklarım ama istemiyor." ifadelerini kullandı.
Ne Olmuştu?
Türkiye'nin birçok bölgesinde kapı önlerine para bırakıp, borç defterlerini kapatarak 'Hızır', 'Robin Hood' gibi lakaplarla anılan gizemli şahsın Erdoğan Uludağ olduğu iddia edilmişti.