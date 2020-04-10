Erdoğan Türk Konseyi Toplantısı'nda kritik açıklama: Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Abone ol

Türk Konseyi’nin “Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma” konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi’nde liderlere seslenen Erdoğan, "Tüm insanlık olarak şuan görünmez düşmana karşı zor bir savaş veriyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Görünmez düşmana karşı zor bir savaş veriyoruz"

- Tüm insanlık olarak şuan görünmez düşmana karşı zor bir savaş veriyoruz. Türk konseyinin bu olağanüstü zirvesi, aramızdaki dayanışmayı perçinleyecektir. Bu süreçten de Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"Ciddi bir sıkıntı yaşamadık"

- Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra tüm ihtiyaçlarımızı zorlayarak kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Türk Konseyi bu alandaki işbirliğimizi daha verimli kılmak için faydalı bir platform olduğunu şimdiden ispatlamıştır.

Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık. Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız.

"Pratik çözümleri hayata geçirmeliyiz"

- Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta ekonomik krizle de karşı karşıyayız. Tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığı tedarik zinciri açısından hayatidir. Ulaştırma, gümrük, sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri hayata geçirmeliyiz.

Yabancı ülkelerdeki Türkiye vatandaşları

- Ulaştırma ve Ticaret bakanlarımızın video konferans yöntemiyle bir araya gelmesini teklif ediyorum. Salgın başladığından bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkeye dönüşünü temin ettik. Vize ve ikamet izni ihlali yapan yabancılara tedbirler süresince cezai işlem uygulamama kararı aldık.

"Salgın sonrası için hazırlık yapmalıyız"

- Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken bir yandan da salgın sonrası için hazırlık yapmalıyız. Sağlıktan ticarete, ekonomiden toplumsal psikolojiye bütüncül şekilde yaklaşmalı işbirliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları süratle atmalıyız.





