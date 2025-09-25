Erdoğan-Trump görüşmesine dakikalara kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, dakikalar sonra Beyaz Saray’dabir araya gelecek. Masada F-35 ve F-16 dosyalarından Gazze’deki saldırılara, Suriye’den Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok sıcak konu gündemde olacak.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington'da.

6 YIL SONRA ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ

Trump, ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. İki lider Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2017 ve 2019 yılında Beyaz Saray'da iki kez görüşmüştü

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Beyaz Saray'da Türkiye saatiyle 18.15'te başlayacak görüşme öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İki liderin F-35 savaş uçağı alımı, Suriye'de YPG'nin silah bırakması, Suriye- İsrail güvenlik anlaşması, Gazze'de ateşkes, Rusya- Ukrayna savaşı ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olmak üzere 6 konu başlığını değerlendirmesi bekleniyor.

ANA GÜNDEM GAZZE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a anlatacak.

RUSYA-UYRAYNA SAVAŞI DA MASADA

Washington'daki zirvede bir diğer gündem başlığı Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler de dahil, iki ülke arasındaki barış çabalarında gelinen son durumu görüşecek.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek görüşmede. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için Ankara-Washington hattında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu da masaya yatırılacak.