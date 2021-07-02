BIST 1.371
DOLAR 8,71
EURO 10,30
ALTIN 500,11

Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda Katar yalanını anlatacak

Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda Katar yalanını anlatacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Sakarya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda Katar yalanını anlatacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlar kapsamında Sakarya’ya geldi. İlk ziyaretini Arifiye ilçesinde bulunan Tank-Palet Fabrikası’na yapan Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra işçilerle yemek yiyecek.

16
Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda Katar yalanını anlatacak

Tank-Palet fabrikası incelemeleri sonrasında ise Erdoğan’ın Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine oradan da AK Parti il Danışma Meclisi Toplantısına katılması bekleniyor.

26
Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda Katar yalanını anlatacak

Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Önce Arifiye'deki palet fabrikasını ziyaret edeceğiz. Bütün mesele birçok yalanı ve iftirayı, palet fabrikasını Katar'a satılıp satılmadığını gerek orada çalışanlarımıza gerek milletimize oradan anlatma imkanı bulacağız" demişti.

36
Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda Katar yalanını anlatacak

Milli prodüktivite merkezinin son 10 yılda 3 kez tescil ettiği, dünyada ilk 5 arasında yer alan ve yüzde 100 milli kaynaklarla üretilen fırtına obüsünün fabrikasında incelemelerde bulunacak Erdoğan, fabrika yetkililerinden bilgiler alacak.

46