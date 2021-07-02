Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda Katar yalanını anlatacak

Tank-Palet fabrikası incelemeleri sonrasında ise Erdoğan’ın Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine oradan da AK Parti il Danışma Meclisi Toplantısına katılması bekleniyor.