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Erdoğan talimat verdi PTT tüm Türkiye'de ücretsiz maske dağıtımına başlıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtılacağını duyurdu PTT, online ortamda 'ePttAVM.com' üzerinden, ücretsiz olarak maske temini sağlayacak. Ücretsiz maske temini; 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında ki vatandaşları kapsamıyor.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçecek uygulamada, ePttAVM'den form doldurulması gerekiyor.

Altun paylaşımında şu bilgileri verdi:

ePttAVM ile ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekmekte...

Yapılan açıklamada, "T.C Sağlık Bakanlığı ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda 'ePttAVM' üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Aile üyeleri için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinden doldurarak onlara da ücretsiz maske temin edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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