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MEDYA

Erdoğan Survivor'a katılırsa taklidi Twitter'da olay oldu! Elektrik faturası ve Acun Ilıcalı detayı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, son çektiği video ile tekrar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek ünlenen Muhammed Nur Nahya, yeni bir video çekti.  Videosunda  Erdoğan'ı Survivor programında parodileştiren Muhammed Nur Nahya, adadan gidecek isim olarak "Bay Kemal" adını açtı. Videonun sonunda ise elektrik zamlarına gönderme yaptı. 

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