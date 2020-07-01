Erdoğan: Sosyal medyanın tamamen kaldırılmasını ya da kontrol edilmesini istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak-Esra Albayrak çifti hakkında atılan iğrenç tweete ateş püskürdü. Erdoğan "Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Albayrak hakkında atılan iğrenç tweete ateş püskürdü. O paylaşımı yapanları "haysiyetsizler" ve "alçaklar" olarak niteleyen Erdoğan, sosyal medya mecraları için "Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" dedi. İşte Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı o açıklama...

İnsanlıktan nasibini almamış alçaklar...

Aile olarak birkaç gündür can acıtı mesele ile karşı karşıyayız. Önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevinci paylaştı bu mesajın altında on binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı sayıca az da olsa insanlıktan dahi nasibini almamış bazı alçaklar hakaretler bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı.

Bu haysiyetsizlerin peşlerini bırakmayacağız

Yargı ve emniyet teşkilatlarımı harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız. Bunlar ahlak sahibi değil. Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız.

''Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor''

Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor.

Bu tür mecraların tamamen kaldırılmasını...

Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir. Hukuk devleti ilkesi, demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. Asıl bu konuda gerekeni yapmazsak demokrasiye ve hukuka aykırı davranmış oluruz.

'Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir'

İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız.

Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Hukuk devleti ilkesi, demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. Asıl bu konuda gerekeni yapmazsak demokrasiye ve hukuka aykırı davranmış oluruz.