Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki iftar basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.

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Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi - Sayfa 2

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki iftar basına kapalı gerçekleştirildi.

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Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi - Sayfa 3

İftar programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

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Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi - Sayfa 4
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