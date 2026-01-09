Erdoğan, Şara ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara sabah saatlerinde telefonla görüştü. Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan’ın, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalara Türkiye’nin destek verdiğini belirtilerek, ortak zorluk ve tehditlerle mücadelede yakın koordinasyonun önemine dikkat çektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmeye ilişkin bilgi Suriye’nin resmi ajansı SANA tarafından duyuruldu. Ajansın aktardığına göre iki lider, Suriye’deki son durumu ve bölgesel güvenliği ele aldı.

Görüşmede Erdoğan’ın, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalara Türkiye’nin destek verdiğini belirtilerek, ortak zorluk ve tehditlerle mücadelede yakın koordinasyonun önemine dikkat çektiği ifade edildi.

Şara’nın da Suriye’nin ulusal ilkelerini yineleyerek, başta ülke genelinde devlet egemenliğinin tesis edilmesi olmak üzere, toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptığı belirtildi. Şara’nın, ‘mevcut önceliğin sivillerin korunması, Halep kenti çevresinde güvenliğin sağlanması ve yeniden inşa sürecini engelleyen yasa dışı silahlı oluşumların sona erdirilmesi olduğunu’ söylediği aktarıldı.