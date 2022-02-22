Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin iyice artması sebebiyle Afrika gezisini yarıda kesme kararı aldı. Gine Bissau ziyaretini iptal eden Erdoğan, Türkiye'ye dönüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat tarihleri arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ne bir dizi ziyaret gerçekleştirecekti. Ancak Rusya- Ukrayna krizinde yeni gelişmelerin yaşanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretini yarıda kesti.

Akşam saatlerine yurda dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi. Cumhurbaşkanı, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek.

Afrika ziyaretinde Rusya'nın kararını değerlendirdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçtiği sırada uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada yaptığı konuşmada Rusya'nın kararının Ukrayna'nın egemenliğinin açık ihlali anlamına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi.