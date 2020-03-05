Erdoğan Putin zirvesinden canlı yayın! Dünya bu açıklamayı izliyor

RUSYA'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin zirvesinden son dakika haberler geliyor. İki liderin başbaşa geçen görüşmesi 2 saat 40 dakika sürdü. Canlı yayında iki lider alınan kararları açıklayacak.

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Türkiye'nin İdlib'de verdiği şehitler sonrasında iki lider ilk kez yüz yüze geldi. Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen Erdoğan - Putin zirvesi saat 14.06'da başladı ve 2 saat 40 dakika sürdü. Kremlin'den yapılan açıklamada Moskova'daki görüşmelerin ‘zor ve uzun’ olmasının beklendiği söylenmişti.

Erdoğan ve Putin'in baş başa geçen görüşmesinin ardından saat 16.50'de heyetler arası görüşmeye geçildi. Dünyanın izlediği görüşmeye ilişkin Erdoğan ve Putin'in canlı yayında açıklama yapması bekleniyor.

İki liderin görüşmesinde masada 4 önemli konu vardı.

- İdlib’deki Türk gözlem noktaları

- M-4 ve M-5 karayolları

- İdlib şehir merkezi

- Bölgedeki cihatçı terör örgütü üyeleri ile ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması.

Putin zirve öncesi yaptığı açıklamada, 34 Türk askerinin şehit edildiği saldırıya ilişkin taziye mesajı verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şunları söyledi:



-"Son günlerde İdlib’de cereyan eden gelişmeler oldu. Suriye’de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Hiç kimse Suriye askerleri dahil olmak üzere orada Türk askerlerinin bulunduğunu bilmiyorlardı. Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Bu olayların tekrarlanmaması ve her ikimizin de önem verdiğimiz ilişkilere zarar vermemek için görüşmemize ihtiyaç var.

Erdoğan'ın verdiği karşılık

Zirve öncesinde Putin'in bu sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şöyle karşılık verdi:

-Dünyanın gözü şu anda burada. Bugün burada alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Öncelikle kabulünüz için teşekkür ediyorum. Malum bu görüşmeyi Türkiye’de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz. Tabi İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayiinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Ve bunları tabi güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum.