Erdoğan-Putin zirvesi başladı! Masada kritik konular var

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi İstanbul'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Haliç Kongre Merkezi'nde görüşüyor. İki liderin görüşmede ABD-İran gerilimi ile Suriye ve Libya’daki gelişmeleri ele aldığı belirtiliyor.

Daha sonra ikili TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi vurmasının ardından yaşanan gelişmeler ve gerginlik İran'ın Irak'taki 2 Amerikan üssünü füzelerle vurmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı. İki liderin konuyla ilgili değerlendirmelerini zirve sonrası paylaşması bekleniyor.